Экс-президент СССР Михаил Горбачев сделал заявление по ситуации в Афганистане, передает zakon.kz.

Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок, - заявил Горбачев РИА Новости, комментируя ситуацию в Афганистане.

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Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества, – отметил экс-президент СССР.

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По инициативе Горбачева начался вывод советских войск. Он считал присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой. Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.

Вывод военного контингента Советский Союз завершил 15 февраля 1989 года.

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США в апреле 2021 года объявили о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане и других странах) активизировал наступление.

15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В заявлении талибов отмечается, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Их представители прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику. Говорится, что политик улетел в столицу Таджикистана Душанбе.

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Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал талибов дать время на проведение переговоров до того, как боевики войдут в Кабул. Он также подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и назвал его "бывшим главой государства".

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