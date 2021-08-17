В Кабуле закончился бензин

17 августа 2021, 18:34
Фото: pixabay.com

На второй день нахождения "Талибана" у власти в столице Афганистана Кабуле начались проблемы с топливом, передает zakon.kz.

По информации "РИА Новости", бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов). При этом заправиться возможности нет: даже военный транспорт выстраивается в очередь за топливом у заправок.

Сообщается также, что в Кабуле закрыты крупные магазины - работают лишь небольшие лавки.

Талибы вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Позднее "Талибан" (запрещенное в Казахстане движение) объявил войну в Афганистане оконченной.

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