Танцующая девушка подверглась нападению в Нур-Султане

О случае нападения она рассказала в Instagram Stories, передает zakon.kz.

Как сообщила жертва, ее избил проводом незнакомый мужчина лет 25-26. По ее словам, злоумышленник скрылся, но его успели сфотографировать очевидцы происшествия.

Сейчас его ищут и полиция, и очевидцы, - поделилась девушка.

16 августа текущего года в 20.36 часов на «канал 102» поступил вызов от жительницы столицы о том, что неизвестный мужчина избил ее. Установлено, что в вечернее время она танцевала на пересечении улиц Мангилик Ел-Керей Жанибек хандары. К ней подошел неизвестный и в грубой форме попросил ее уйти домой, получив отказ, он ударил ее по ногам проволокой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, - прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

Девушка стала известна в соцсетях благодаря своим танцам на перекрестках столицы.