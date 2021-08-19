Спецоперацию провели в Алматы - задержан "криминальный квартет"

Полиция провела спецоперацию по задержанию серийных домушников в Алматы, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что задержан "криминальный квартет". Оперативники задержали их сразу после совершения очередной квартирной кражи.

В составе этой группы четверо мужчин в возрасте от 32 до 36 лет, уроженцы Алматинской и Туркестанской областей. За несколько минут до ареста злоумышленники путем подбора ключа проникли в один из домов, расположенных в мкр. Акбулак, откуда похитили чужое имущество на общую сумму свыше 500 тыс. тенге. Краденые вещи, инвентарь и денежные средства изъяты следственно-оперативной группой и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража - прим. ред.) Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Он отметил, что на данном этапе следствия уже доказана причастность задержанных еще к трем аналогичным кражам на территории Алмалинского и Бостандыкского районов города.

По версии криминальной полиции, задержанные домушники орудовали преимущественно в центральной части мегаполиса.