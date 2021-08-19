Ученые выяснили, чем опасно позднее отцовство

В Великобритании ученые установили, что возраст отца влияет на успешные роды при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели ретроспективный когортный анализ 4833 пар, воспользовавшихся методами экстракорпорального оплодотворения или интрацитоплазматической инъекции сперматозоида с декабря 2009 по август 2018 года в одном из центров репродуктивного здоровья Лондона.

Было установлено, что 40,8% случаев закончились рождением живого ребенка. При этом для отцов до 35 лет этот показатель составил 48,9%, а для тех, кто был старше 51 года - 29,5%. Также снижались шансы на зачатие - показатели составляли 49,8% и 30,5% соответственно. При этом на риск выкидыша возраст отца не влиял.

Ученые не смогли учесть другие факторы здоровья отцов, влияющие на успех искусственного оплодотворения, такие как индекс массы тела, наличие привычки курения и сопутствующие заболевания.