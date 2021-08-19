Полиция ищет тех, кто бросил в Большую Алматинку красный пигмент

Полиция Алматы ищет тех, кто кинул в реку Большая Алматинка красный пигмент, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что красная вода испугала алматинцев.

В Управлении зеленой экономики сообщили, что выехали на место с экологами, акимами двух районов и природоохранной полицией.

Ориентировочно, пигмент был оставлен неизвестными лицами на участке ул. Алтынсарина ниже ул. Улугбека рядом с арычной сетью. Красный оттенок воды наблюдался вниз по течению вдоль ул. Алтынсарина, на пересечении ул. Жубанова. Далее вода ушла по ул. Маречека и влилась в реку Улкен Алматы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обследования следы от красного вещества в воде не обнаружили. Но на бетонных бортах русла Большой Алматинки нашли фрагменты пигмента.

Департамент экологии взял пробы воды и остатков пигмента, чтобы установить источник загрязнения. Полиция ищет нарушителей.