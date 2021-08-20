Как приватизировать жилье из государственного жилищного фонда – правила

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 12 августа 2021 года утверждены Правила по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда", сообщает zakon.kz.





Как отмечается, такая госуслуга оказывается бесплатно физическим лицам акиматами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, района, города областного значения.

Для получения госуслуги заявитель предоставляет в госкорпорацию "Правительство для граждан" либо через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (портал), заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, с документами:

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в информационной системе);

договор найма либо ордер на жилище;

в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним предоставляется копия решения суда о признании их членами семьи;

в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним предоставляется копия решения суда о признании их членами семьи; граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающий принадлежность к этой категории;

граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют копию справки с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;

кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют копию документа, подтверждающий их статус, который присваивается Правительством РК;

документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища.

Акиматы регистрируют заявления и документы в день их поступления.

При приеме документов через госкорпорацию выдается расписка о приеме документов.

В госкорпорации выдача готовых документов осуществляется на основании расписки, при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, либо из сервиса цифровых документов (для идентификации) (либо его представителя по нотариально заверенной доверенности).

При подаче всех необходимых документов через портал электронного правительства в "личном кабинете" обратившегося отображается статус о принятии запроса для оказания госуслуги с указанием даты получения результата.

В этом случае результат оказания госуслуги направляется в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя подразделения акимата.

Срок оказания государственной услуги:

1. При приватизации жилья из коммунального жилищного фонда:

первый и второй этап: решение жилищной комисии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления документов;

третий этап: заключение договора о приватизации жилища между акиматом и заявителем в течение 5 рабочих дней.

2. При приватизации жилья из жилищного фонда коммунального государственного учреждения либо коммунального государственного предприятия:

первый и второй этап: решение жилищной комисии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления документов;

третий этап: передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного учреждения или коммунального государственного предприятия в коммунальный жилищный фонд, в том числе государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище осуществляется в течение 15 календарных дней с даты вынесения решения о приватизации жилища;

четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища между местным исполнительным органом и заявителем в течение 5 рабочих дней.

3. При приватизации жилищ из жилищного фонда республиканского государственного учреждения либо республиканского государственного предприятия:

первый и второй этап: решение жилищной комиссии о приватизации жилища в течение 30 календарных дней с даты предоставления документов;

третий этап: передача жилища из республиканской в коммунальную собственность после вынесения решения о приватизации в течение 30 календарных дней:

принятие решения уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, согласованным с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое жилище, на основании ходатайства акима области, города республиканского значения, столицы в течение 15 календарных дней с даты принятия жилищной комиссией решения о приватизации жилища;

подписание передаточного акта уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон и утверждение передаточного акта руководителем территориального подразделения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом (заместителем председателя Нацбанка) и исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, уполномоченного на распоряжение коммунальным имуществом, либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, и государственная регистрация в регистрирующем органе правоустанавливающих документов на жилище в течение 15 календарных дней с даты принятия решений по жилищу;

четвертый этап: заключение договора о приватизации жилища в течение 5 рабочих дней.

После заключения договора о приватизации жилища в течение 30 календарных дней производится оплата стоимости жилища, подлежащей уплате в местный бюджет, за исключением случаев, указанных в пункте 23. Речь идет о приватизирующих жилище, кто может производить оплату стоимости жилища в рассрочку сроком до десяти лет.

При безвозмездном приобретении в собственность жилища оплата не производится.

Полностью посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2021 года.

