Депутат отследила проблему аварийных школ в Жамбылской области

21 августа 2021, 11:22
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

О том, как в регионах решают проблемы трехсменных, а также аварийных школ, узнала находящаяся с рабочей поездкой в Жамбылской области депутат Мажилиса, член парламентской фракции партии Nur Otan Назиля Раззак, сообщает zakon.kz.

В Жуалынском районе в селе Алатау парламентарий побывала на строительной площадке школы на 100 мест. Строительство, которое ведет ТОО "Агроспецстрой" с апреля 2020 года, планируется завершить к середине 2022 года.

По информации Управления образования, в новой школе будут созданы необходимые условия для получения детьми качественного образования. Помимо учебных кабинетов, спортивного зала и компьютерных классов, здесь планируется организовать мастерские по обработке тканей, по металлу и дереву. Кроме того, будут конференц-зал, столовая, медицинский кабинет.

В целом, в текущем году в области планируется открыть 10 новых школ. Вместе с тем предусмотрены средства на строительство дополнительно 23 объектов образования, 11 из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Также в этом году ведется капитальный ремонт 16 объектов образования. Таким образом, отмечают в областном управлении образования, это позволит решить проблему аварийных и трехсменных школ.

Депутат Мажилиса акцентировала внимание на важности контроля качества строительных работ на объектах, возводимых за счет государственных средств.

В беседе с педагогами сельской школы Назиля Раззак отметила, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии Nur Otan. При этом парламентарий подчеркнула необходимость соблюдения строгих карантинных мер при традиционном формате обучения детей.


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