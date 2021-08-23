В Акорде идет плановый ремонт кровли

В резиденции "Акорда" завершается плановый ремонт кровли, сообщает zakon.kz.

Этим летом в здании резиденции "Акорда" проходит плановый ремонт кровли. Работы начались в мае, закончатся в сентябре. Для того, чтобы историческое здание на целое лето не теряло эстетический вид, решили не обшивать его строительными лесами. Была выбрана более щадящая технология. На стене со стороны набережной разобрали фрагмент карниза для беспрепятственного подъема строительной люльки. С помощью этого приспособления наверх поднимаются рабочие и необходимые материалы, - сообщили в пресс-службе Управления делами президента РК.

По информации ведомства, сейчас декоративный элемент хранится на складе в ожидании завершения ремонта кровли. После окончания всех работ он будет возвращен на свое место.

Резиденция Акорда была построена 17 лет назад. Ее официальное открытие состоялось 24 декабря 2004 года. Ремонт кровли уникального здания производится впервые.

Обслуживание здания обеспечивает РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК, в задачи которой входит также обеспечение крупнейших административных комплексов - Дома Правительства, Дома министерств, здания Министерства финансов.