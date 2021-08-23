Сестра британской королевы пешком пересечет казахстанскую пустыню

23 августа 2021, 19:51
Фото: British Embassy in Kazakhstan

Двоюродная сестра английской королевы Елизаветы II Рози Стэнсер - известная в Британии исследовательница. Она намерена преодолеть пешком пустыню Аралкум в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало Посольство Великобритании в Казахстане.

В 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани весом вдвое больше ее самой 1100 километров.

Рози уже находится в Казахстане и начинает экспедицию в Аралкум - самую молодую пустыню, сформировавшуюся на фоне высыхающего Аральского моря.

Рози Стэнсер и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница, пройдут более 600 км, изучат местность, а также позитивное влияние Кокаральской плотины. пресс-служба Посольства Великобритании в Казахстане


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