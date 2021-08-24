Курс доллара резко снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,19 тенге, снизившись сразу на 1,67 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также снизился.

В обменниках доллары покупают/продают по 424,3-425,9 тенге, евро – 498,1-500,1 тенге, рос. рубль - 5,72-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,34%, составив $65,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,39% - до $69,02 за баррель.