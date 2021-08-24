Депутаты проверили подготовку вузов к учебному году

Депутаты Мажилиса проверили подготовку вузов в Алматы к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова провела ряд встреч с педагогами в Алматинском государственном политехническом, Алматинском строительно-техническом колледжах, а также в Колледже индустрии туризма и гостеприимства.

Парламентарий ознакомилась с процессом модернизации учебных заведений в рамках проекта "Жас маман", разработанного в соответствии с поручением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В городе по данному проекту осуществляется модернизация 8 колледжей.

В целом же предусмотрена модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям, которая предполагает закуп современного учебного и производственного оборудования, привлечение зарубежных партнеров, разработку и внедрение новых образовательных программ.

Кроме того, обсуждены вопросы и предложения по вопросам общежития, дуальной системы обучения, трудоустройства молодых специалистов.

В Казахском национальном женском педагогическом университете имени Абая Жулдыз Сулейменова совместно с депутатами городского маслихата проверили готовность вуза к началу нового учебного года, ознакомившись с состоянием учебных аудиторий и студенческих общежитий, соблюдением в них санитарно-эпидемиологических норм.