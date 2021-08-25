О преимуществах трехкомпонентной интегрированной системы для ИП рассказали в КГД

Для предпринимателей, использующих Трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), в Казахстане действуют налоговые послабления. Какими преимуществами могут воспользоваться ИП, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
ТИС включает в себя три компонента:
В настоящее время в Реестр ТИС внесены 3 модели (Trinity и Trinity 1.2, Prosklad.kz). Индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим (CНР) на основе упрощенной декларации, может выбрать для использования каждую из них.
Налоговый кодекс предусматривают следующие преимущества использования ТИС:
Таким образом, при использовании ТИС у предпринимателей при увеличении доходов не возникает беспокойства по поводу возможного превышения порогов по СНР или о необходимости постановки на учет по НДС, - отметили в комитете.
Требования к ТИС и ее учету, Правила установки и применения ТИС утверждены приказом первого заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 2 сентября 2019 года.
Регистрация ТИС производится через Кабинет налогоплательщика.
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