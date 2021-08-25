О преимуществах трехкомпонентной интегрированной системы для ИП рассказали в КГД

Для предпринимателей, использующих Трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), в Казахстане действуют налоговые послабления. Какими преимуществами могут воспользоваться ИП, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

ТИС включает в себя три компонента:

онлайн контрольно-кассовая машина (ККМ); платежный компонент (POS-терминал); система учета (ERP-система).

В настоящее время в Реестр ТИС внесены 3 модели (Trinity и Trinity 1.2, Prosklad.kz). Индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим (CНР) на основе упрощенной декларации, может выбрать для использования каждую из них.

Налоговый кодекс предусматривают следующие преимущества использования ТИС:

сумма безналичных оборотов (оплата платежной картой), проходящих по ТИС, не включаются в оборот для постановки на учет по НДС (в пределах 114 184 МРП), а также в сумму дохода для применения СНР на основе упрощенной декларации (в пределах 70 048 МРП);

ТИС имеет в наличии модуль налогового учета, где отражается движение товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наемных работников.

Таким образом, при использовании ТИС у предпринимателей при увеличении доходов не возникает беспокойства по поводу возможного превышения порогов по СНР или о необходимости постановки на учет по НДС, - отметили в комитете.

Требования к ТИС и ее учету, Правила установки и применения ТИС утверждены приказом первого заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 2 сентября 2019 года.



Регистрация ТИС производится через Кабинет налогоплательщика.