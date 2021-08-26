Генсек НАТО рассказал о сложностях при эвакуации из Афганистана

Самой сложной задачей является доставка людей в аэропорт Кабула, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает zakon.kz.

Он добавил, что если эвакуация продолжится после августа при отсутствии "хотя бы подобия молчаливого согласия" боевиков, угроза атак вырастет, сообщает РБК.

Кроме того генеральный секретарь считает, что риск террористической атаки в аэропорту Кабула, который остается единственным местом эвакуации из захваченного "Талибаном" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) Афганистана, растет с каждым днем, пишет Financial Times.

Странам – членам альянса сложно определить, когда установить конечный срок вывоза людей из страны, отметил он.

С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек, – заявил генсек НАТО.

С другой стороны, по его словам, если эвакуация продолжится после 31 августа, особенно если талибы не дадут на это "хотя бы некое подобие молчаливого согласия", угроза атак вырастет.

По словам Столтенберга, самая большая сложность заключается не в организации или осуществлении рейсов, а в том, чтобы доставить людей в кабульский аэропорт.

Даже если мы решим продлить [крайний срок эвакуации], нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а территория вокруг него, Кабула и остальной части страны контролируется талибами, – указал он.

Генеральный секретарь назвал операцию по эвакуации из Афганистана одной из крупнейших в истории, отметив, что ежедневно страну вывозными рейсами покидают около 20 тыс. человек. Столтенберг заявил, что НАТО продолжит работу по вывозу людей коммерческими рейсами и будет оказывать давление на талибов, чтобы те открыли наземные пути.

По данным Белого дома США, с 14 августа из Афганистана было эвакуировано более 82 тыс. человек. Великобритания заявила, что эвакуировала более 10 тыс. человек — это сотрудники посольства, британские граждане и афганцы, которые сотрудничали с Соединенным Королевством.

Государства начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, в том числе тех, кому может грозить опасность из-за сотрудничества с западными странами. Произошло это после того, как талибы объявили, что захватили почти всю территорию страны. Боевики усилили атаки против правительственных сил на фоне вывода из страны американских войск.

24 августа прошла виртуальная встреча стран-лидеров G7. На ней, как сообщала The New York Times, президент США Джо Байден заявил, что эвакуация американцев закончится до 31 августа, как того требовали талибы. После этой даты, по словам Байдена, риск террористических атак слишком высок. Афганистан начали покидать военные, которые обеспечивают проведение эвакуации.