Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США

Девочку, родившуюся во время эвакуации из Кабула сотрудничавших с США афганцев и членов их семей, назвали в честь военного транспортника C-17, передает zakon.kz.

Как сообщает RG.ru, по словам командующего американскими войсками в Европе генерала Тод Уолтерс, новорожденная получила имя Рич.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o