Синоптики рассказали, какой будет погода 27 августа 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 августа, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока и юга пройдут дожди с грозой. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока - град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, днем в горных районах Жамбылской, Алматинской, на юго-западе Западно-Казахстанской, севере Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, при грозе ветер 15-20 м/с, днем в горных районах Жамбылской, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области - град.

Днем на большей части Алматинской, Атырауской, Актюбинской областей, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Карагандинской области, на юге, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.