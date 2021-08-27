Астрологи перечислили лучшие качества каждого знака зодиака

27 августа 2021, 13:14
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием, сообщает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Овен — дерзость


Представители этого знака готовы веселиться и участвовать в невероятных приключениях даже в том случае, если эти развлечения могут быть небезопасными.

Телец — надежность


Они никогда не подведут, если хотите кому-то полностью довериться — положитесь на Тельцов.

Близнецы — энтузиазм


Любое новое дело они начинают с детским восторгом и предвкушением удовольствия от любимого занятия.

Рак — сочувствие


Они всегда найдут правильные слова поддержки и смогут утешить близкого человека.

Лев — тепло


Представители этого знака зодиака, как солнышки, могут наполнить светом жизнь своих друзей.

Дева — остроумие


Могут сказать в споре такое, что их противнику еще долго не захочется говорить что-то в ответ.

Весы — расслабленность


Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают, как решить любую проблему.

Скорпион — преданность


Это самые верные друзья, которые будут яро защищать близких людей в любой ситуации.

Стрелец — любопытство


Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы.

Козерог — амбиции


Неутомимые трудоголики, которые всегда получают то, чего хотят.

Водолеи — независимость


Они могут самостоятельно справиться с любой поставленной задачей без посторонней помощи.

Рыбы — великодушие


Могут отказаться от собственных планов, чтобы помочь друзьям и близким.


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