В аптеки Алматы можно будет попасть без Ashyq

В акимате Алматы объяснили, почему аптеки будут работать без приложения Ashyq, сообщает zakon.kz.

С 26 августа аптеки в Алматы выведены из участников проекта Ashyq. Они продолжат работу в штатном режиме без ограничения во времени в будние и воскресные дни.

Это было продиктовано необходимостью в доступе к лекарственным средствам в условиях амбулаторного лечения и реабилитации от перенесенных заболеваний и осложнений, возможностью приобретения лекарств жителями пожилого возврата, пенсионерами, - сказали в акимате.





