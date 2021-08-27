План по реализации Антикоррупционной стратегии утвердили в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 24 августа 2021 года утвержден План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы, сообщает zakon.kz.

План включает в себя комплекс мер по следующим направлениям:

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Противодействие коррупции в сфере государственной службы

️ Совершенствование института общественного контроля

️ Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе

️ Противодействие бытовой коррупции Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.

Всего планом предусмотрено 32 различных мероприятия.

В частности, планируется отменить выдачу бумажных медицинских справок и больничных листов путем интеграции информационных систем с возможностью получения этих услуг третьим лицом (должностным лицом) в установленном порядке.

Также планируется:

Утверждение антикоррупционных стандартов для сотрудников судебной системы;

Внедрение сервиса подачи осужденными электронных обращений в правоохранительные органы и суд без посредников;

Разработка методических рекомендаций по определению квалификационных требований и должностных инструкций для работников антикоррупционных комплаенс служб субъектов квазигосударственного сектора;

Автоматизация адвокатской деятельности в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи;

Оснащение патрульной полиции, участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, миграционной службы, уголовно-исполнительной системы и других сотрудников носимыми видеорегистраторами, а также планшетами для введения административного производства;

Расширение сети систем видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, а также автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения;

Обеспечение видеорегистраторами работников органов государственных доходов на автомобильных пунктах пропуска, Государственной границе РК со странами ЕАЭС и сотрудников инспекции ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля;

Выявление "скрытых" государственных услуг, а также проведение анализа предоставляемых государственных услуг с целью их перевода в цифровой формат;

Реализация проектов государственного социального заказа, грантов для неправительственных организаций по формированию антикоррупционного сознания среди населения;

Внедрение во всех высших учебных заведениях принципов и аналитических инструментов Лиги академической честности - знание студентов, медиана оценок, правила цитирования, антиплагиат и другие.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.