План по реализации Антикоррупционной стратегии утвердили в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 24 августа 2021 года утвержден План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы, сообщает zakon.kz.
План включает в себя комплекс мер по следующим направлениям:
️
Всего планом предусмотрено 32 различных мероприятия.
В частности, планируется отменить выдачу бумажных медицинских справок и больничных листов путем интеграции информационных систем с возможностью получения этих услуг третьим лицом (должностным лицом) в установленном порядке.
Также планируется:
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Хотите быть в курсе важных новостей?