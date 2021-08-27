Елбасы встретился с экспертом по вопросам ядерного разоружения

Первый Президент Казахстана принял руководителя Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Елбасы поздравил Р.Флойда с избранием на пост исполнительного секретаря ПК ОДВЗЯИ и пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

29 августа исполняется 30 лет со дня подписания мною Указа о закрытии Семипалатинского полигона. С тех пор мы неустанно ведем борьбу против ядерного оружия. Казахстан познал на себе всю тяжесть испытаний: здесь было произведено более 500 взрывов, от которых пострадало немало людей. Мы закрыли не только полигон, но и отказались от четвертого по величине в мире ядерного арсенала. Я также рад тому, что в этом году был продлен российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В этом году вступил в силу ДЗЯО. Расширяется круг участников подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ. Надеюсь, что эта работа будет иметь продолжение, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность за высокую оценку усилий Казахстана на антиядерном направлении.

Мы участвуем во всех мероприятиях, посвященных противодействию ядерному оружию и запрету ядерных испытаний. Благодарен, что нашу деятельность оценили. По нашему предложению ООН объявила 29 августа международным днем действий против ядерных испытаний. Нурсултан Назарбаев

В свою очередь Р.Флойд выразил благодарность за возможность встретиться с такой выдающейся личностью, внесшей огромный вклад в дело ядерного разоружения, нераспространения, а также мирного использования атомной энергии.

Вы очень поспособствовали тому, чтобы воплотить ДВЗЯИ в реальность. Ваш вклад трудно переоценить, эффект от него очень большой. Роберт Флойд

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения международной безопасности и стабильности.