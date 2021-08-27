Алматинцам рекомендовали воздержаться от парковки авто в местах испытания теплосетей

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться утром с 3:00 до 7:00 с 31-го августа по 17-е сентября 2021 года на территориях восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, сообщает zakon.kz.





Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: 378-06-48 (добавочный: 1014), 378-06-62 (добавочный: 1013) или 109.

31 августа

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

с 31 августа по 3 сентября

Бостандыкский район: Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

1 сентября

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Жақыбаева – Тарғап;

2 сентября

Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Онғасыровой – микрорайон Зерделі;

3 сентября

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгарсыновой;

6 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

6 и 7 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;

Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Макатаева – Муратбаева –Богенбай батыра – Абылай хана;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

7 сентября

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;

7 и 8 сентября

Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

8 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер;

с 8 по 10 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

9 и 10 сентября

Алмалинский район: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара;

Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Гайдара – Карасай батыра;

10 сентября

Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;

13 сентября

Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи;

14 и 15 сентября

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Садвакасова;

16 и 17 сентября

Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, - отметили в компании.