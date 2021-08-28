Для кого опасно похудение

Российский нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова рассказала о противопоказаниях к похудению. По ее словам, для некоторых категорий людей оно может привести к печальным последствиям, передает zakon.kz.

При похудении важно учитывать свой текущий вес - если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно. Во-первых, потому что при анорексии вес и так недостаточный, а во-вторых, у человека и так полностью нарушены взаимоотношения с едой и собственным телом, - приводит издание "Прайм" слова врача.

По ее словам, в первую очередь не рекомендуется худеть лицам, страдающим анорексией и расстройствами пищевого поведения.

Также противопоказанием для снижения массы тела являются несбалансированные диеты, диеты с очень низким количеством калорий. В пример она привила – гречневую, фруктовую и кефирную монодиеты.

При похудении важно учитывать свой текущий вес - если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно, - рассказала она.

При экстремальной низкокалорийности может нарушиться скорость обмена веществ.

Волченкова порекомендовала употреблять достаточное количество белка и полезных жиров, что поспособствует снижению веса.

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