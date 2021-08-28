Несколько столичных заведений привлечены к ответственности за несоблюдение карантина

За прошедшие сутки мониторинговые группы столицы выявили пять нарушителей карантина среди объектов предпринимательства Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В районе Байконур заведения работали с нарушениями режима карантина. К административной ответственности были привлечены кафе "Озимизгой" и ночной клуб ZaZa, которые работали без программы Ashyq.

В список не соблюдавших карантинные меры попали караоке-клуб "Сова" Алматинского района, а также кафе "Nirvana" и "Стамбул" в Сарыаркинском районе. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры административного наказания уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

Эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в инфекционные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. В связи с этим жителям столицы, а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина. Необходимо отметить, что единственным эффективным способом остановить рост заражения на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации. пресс-служба акимата города Нур-Султан