В Казахстане День общенационального траура

29 августа объявлено Днем общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

На сегодня известно о 13 погибших.

Среди погибших числятся:

Старшина Надирбеков Еркин Ерикбаевич. Сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы. Ефрейтор Жанбулатов Руслан Журсинбаевич. Служащий ВС РК Далибаев Уразбек Дайраевич. Пожарный — спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Темирбулатов Арнур Серикович. Старший пожарный — спасатель ПЧ-3 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Сандыбаев Елдос Кадырбайулы. Оперативный дежурный — заместитель руководителя тушения пожара ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Микропуло Александр Николаевич. Старший пожарный — спасатель СПЧ-1 Тараз ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Торебеков Танирберген Кудайбергенович. Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Айманов Меиржан Какпосынович. Военный прокурор Арман Капезов.

Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших продолжаются.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших. Он провел совещание, где поручил создать Межведомственную комиссию, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Властям президент поручил принять меры, направленные на возвращение сельских жителей в свои дома, а также провести объективное расследование происшествия.

Воинская часть 28349 и склад инженерных боеприпасов в Жамбылской областии существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Общенациональный траур стал десятым в истории Казахстана. Во всех городах республики приспустят государственные флаги. Отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ.