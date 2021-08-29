Суд Норвегии рассмотрит прошение Брейвика о досрочном освобождении

Норвежский суд повторно рассмотрит прошение террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, сообщает zakon.kz.

Издание VG приводит слова Ойстена Стуррвика, адвоката массового убийцы, о том, что столичная окружная прокуратура не согласилась предоставить УДО для Брейвика.

Однако он считает, что по этому вопросу будет созвано судебное заседание, которое может состояться к концу года.

Сейчас обвинение посчитало, что они не согласны на условно-досрочное освобождение, и считает, что он должен остаться в тюрьме. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше отстаивал его условный срок. адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с истечением минимально допустимого срока его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.