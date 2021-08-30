В Таразе 180 семей стали новоселами

Ко Дню Конституции в 15 микрорайоне введено в эксплуатацию 4 многоэтажных жилых дома на 180 квартир, сообщает zakon.kz.

В мероприятии, посвященном этому событию, принял участие аким области Бердибек Сапарбаев, который вручил ключи от квартир.

Поздравив с Днем Конституции, глава региона рассказал о проводимой в области работе по строительству жилья.

Сегодня мы все стали свидетелями радостного момента в преддверии Дня Конституции - оплота нашей государственности. Это является ярким примером масштабных мероприятий, проводимых в регионе по дальнейшему развитию социального потенциала. Одна из наших главных задач – обеспечение населения жильем. С этой целью в текущем году в рамках государственных программ ведется строительство 50 многоэтажных жилых домов (около 3 тысяч квартир) и до конца года планируется их ввод в эксплуатацию, - сказал глава региона.

Жазира Байкулова от имени новоселов, получивших ключи от квартир, выразила признательность за такой подарок.

Кроме того, в Таразе введена в эксплуатацию новая школа. Выступая на церемонии открытия нового здания школы №16 им.Д.Карбышева, глава региона отметил, что в текущем году в области ведется строительство 21 школы, до конца года будет введено 11 школ, а к новому учебному году - 7. Он отметил, что поддержка со стороны государства образовательной сфере растет с каждым годом.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, строительство объекта велось товариществом с ограниченной ответственностью "Сункар2002". Новое здание рассчитано на 700 мест и имеет современную материально-техническую базу.

Особое внимание здесь уделено безопасности учащихся. На территории школы установлено 15 камер видеонаблюдения. Также в новом учебном году в рамках пилотного проекта "Родительский контроль" учебное заведение подключено к системе тревоги департамента внутренних дел.

Кроме того, здесь открыта новая спортивная площадка, уголок правил дорожного движения для детей, развивающие зоны "Шахматная доска", "Мак", "Лабиринт", благоустроен школьный двор. По словам директора школы Жанны Онгарбаевой в этом году первый звонок прозвенит для 1410 учащихся.