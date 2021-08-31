В Казахстане оригинально выразили благодарность учителям

Накануне нового учебного года в Нур-Султане организована фотовыставка "Ризамыз: Ұстаз", посвященная казахстанским учителям. Сотня портретов педагогов украсила мост "Атырау" в центральном парке города до 10 сентября 2021 года.

29 учителей - героев выставки - выбрали через социальную сеть Instagram, 71 человек выдвинут структурами образования. Каждый из 600 тысяч педагогов страны заслуживает благодарности. Перед организаторами мероприятия стояла наисложнейшая задача выбрать из достойных самых-самых. Каждый из этой сотни не просто профессионал с большим стажем и сердцем, а человек, ставший нравственным ориентиром для детей. Именно педагоги дают путевку в жизнь, вдохновляют и мотивируют, учат достигать амбициозных целей.

Среди них - Жумагулов Темирболат Галеевич. Учитель столичного лицея № 1 за полвека работы выпустил тысячи учеников - победителей международных и республиканских Олимпиад. Среди тех, кто учился в знаменитом лицее, - премьер-министр РК Аскар Мамин, председатель КНБ РК Карим Масимов.

Педагог колледжа транспорта и коммуникаций Матвеева Лариса Ивановна получила благодарственное письмо от мэрии г. Кассандрия за вклад в укрепление международных связей с Грецией. Кроме того, награждена нагрудным знаком "Ы. Алтынсарин", медалью Международной Энциклопедии "За вклад в развитие образования". Железнодорожники, которых она обучила за 32 года, ей благодарны.

Любовь к детям и своей профессии помогает учителю СШ № 74 города Шымкент Лесовой Акбопе Калшабаевне ежедневно преодолевать 12 километров, чтобы добираться из дома до школы. В зной, ливень, мороз она спешит, чтобы поделиться знаниями. Дети берут пример с победителя Олимпиады учителей русского языка и литературы и интернет олимпиады "КИО" и тоже становятся призерами различных конкурсов.

Учитель информатики алматинского лицея "Білім-Инновация" Боранбай Асылбек Амангельдыулы - рекордсмен по подготовке призеров по программированию международных, республиканских и городских олимпиад. Его ученики завоевали более 150 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Как знать, может, скоро их имена будут известны в Кремниевой долине.

Есть интересная легенда. Говорят, что, когда родился учитель, к его колыбели прилетели 3 феи. Первая сказала: "Ты будешь всегда молодым, потому что тебя окружают дети". Вторая сказала: "Ты будешь мудрым, потому что делишься знаниями". Третья сказала: "Ты всегда будешь счастливым, потому что твои ученики перерастут тебя". Я считаю очень ценной и верной современную тенденцию, когда творческие люди, художники, фотографы, писатели в качестве героев своих произведений выбирают учителей. Ведь именно педагоги совершают ежедневный подвиг, воспитывая детей, создавая в них крепкий фундамент духовных ценностей и знаний, - уточнила директор управляющей компании BINOM SCHOOL (образовательный проект BI Group) Шолпан Кадырова.

В первый день выставки на мосту выступил известный казахстанский музыкант Кай Ратович, тем самым поддержав инициативу организаторов.

Выставка "Ризамыз: Ұстаз" организована инновационным строительным холдингом BI Group при поддержке МОН РК и акимата города Нур-Султан.