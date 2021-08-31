26 медалей завоевали казахстанские школьники на международных соревнованиях

Казахстанские школьники в этом году на крупных международных соревнованиях завоевали 26 медалей, среди которых 2 золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых, обновив тем самым рекорды последних лет. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

Глава МОН провел неформальную встречу с призерами Международных олимпиад.

Во время нашей беседы дети поделились историями своих побед, озвучили свои предложения и задали интересующие вопросы. Вместе со школьниками и тренерами мы обсудили дальнейшие направления развития олимпиадного движения, - сообщил министр на своей странице в Facebook.

По его словам, в этом году республиканский этап олимпиады прошел в новом электронном формате. Также были приняты новые меры по обеспечению академической честности. Тренеры и сами школьники предложили дополнительные меры по усилению работы в данном направлении.

Что касается поддержки одаренных детей, то сейчас по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева министерство подготовило для этого системные и комплексные решения. В завершение встречи призерам олимпиад вручил благодарственные письма, подписанные Президентом страны. Также мы отметили заслуги тренеров школьников. Ранее благодарственные письма от моего имени были направлены родителям 3000 одаренных детей, - сказал Аймагамбетов.

Он поблагодарил педагогов, родителей и тренеров всех участников олимпиад.

Ваша заслуга в достижении таких результатов бесспорна. Хочу отметить, что Министерство образования и науки, в свою очередь, продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше продолжали покорять мировой пьедестал и достойно представлять нашу страну, - заключил он.