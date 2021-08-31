Почти на 33 млн тенге похитили ювелирные украшения из ломбарда в Алматинской области

В Алматинской области полицейские задержали группу подозреваемых в краже из ломбарда на 32 млн тенге. Об этом сообщил начальник Департамента полиции области Серик Кудебаев, передает zakon.kz.

В полицию Жамбылского района обратилась 41-летняя жительница п. Каргалы с заявлением о том, что неизвестные лица совершили кражу ювелирных изделий из ломбарда.

Оперуполномоченными полицейскими ДП Алматинской области в оперативном порядке был составлен план по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.

Оперативниками Управления криминальной полиции ДП Алматинской области организован целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего были изобличены трое подозреваемых лиц. Ими оказались два уроженца Алматинской области в возрасте 27 и 32 лет, а также 52-летний житель города Алматы. В ходе спецоперации сотрудники с помощью спецназа задержали и доставили их в полицию. Серик Кудебаев.

При задержании у подозреваемых изъяты перчатки, гвоздодер, золотые изделия и деньги.

По данным ДП, нанесенный ущерб ломбарду, составляет 32 млн 833 тыс. тенге.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по ст. 188 ч.4 УК РК - кража в особо крупном размере.

Проводится ряд проверок на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.