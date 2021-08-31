Какая погода ожидает жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 

Синоптики предоставили прогноз погоды 1-3 сентября в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

1 сентября облачно, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 15-17 тепла.

2 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

3 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.

Алматы

1 сентября переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 тепла.

2 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

3 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

Шымкент

1 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.

2 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

3 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.