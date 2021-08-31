Эксперт развеял популярные мифы о диетах

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал от каких диет необходимо отказаться, сообщает zakon.kz.
В интервью изданию "Народные новости" эксперт отметил, что диеты полезны лишь в тех случаях, когда они показаны при заболеваниях желудка, печени, почек, сахарном диабете, гипертонии.
Польза бытовых диет остается под большим вопросом.
Например, длительное соблюдение белковой диеты приводит к серьезной нагрузке на печень и почки. Если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности. Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от 3 до 3,5 лет жизни, - заявил диетолог.
Специалист рассказал также о популярном в последнее время интервальном голодании.
Последние уточняющие данные показывают, что данная диета при длительном применении может приводить к снижению мышечной массы, - уточняет врач.
По словам специалиста, диета должна быть лечебным инструментом.
В случае с оздоровительными и бытовыми диетами, я бы посоветовал обращаться к специалисту, - заключил Гинзбург.
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