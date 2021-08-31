Похищены более 200 млн тенге, выделенных на строительство водоочистного сооружения

В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство водоочистного сооружения, сообщает zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" и подрядной организацией заключен договор государственных закупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга, Бейнеуского района Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Руководители структурных подразделений государственных учреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.