В полиции отметили рост детского травматизма на дорогах Алматы

Алматинская полиция обратила общественное внимание на рост детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает zakon.kz.

В данных, приведенных пресс-службой ДП города Алматы, говорится, что с начала года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 45,1%.

Установлен ряд причин детского дорожно-транспортного травматизма. Нами проведено обследование улично-дорожной сети, прилегающей к общеобразовательным школам. Анализ показывает, что к снижению тяжести последствий при ДТП с пострадавшими непосредственную роль играет наличие искусственных неровностей. По результатам обследования необходимо установить неровности на прилегающих к 120 школам территориях. Списки всех школ и адресов, требующих внимания, направлены акимам районов для принятия мер. начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов

В то же время в целях снижения травматизма среди детей пешеходов полицейскими Алматы активно проводится разъяснительная работа по соблюдению ПДД, безопасному переходу аварийных участков дорог.

С 23 августа по 10 сентября в рамках ОПМ "Внимание, дети!" особое внимание обращается на выявление нарушений ПДД со стороны детей и водителей с несовершеннолетними пассажирами. Кроме того, запланированы локальные отработки "Школа-дом-школа". В общеобразовательных учебных заведениях с завтрашнего дня будут проводиться занятия по соблюдению правил дорожного движения. Вместе с тем для обеспечения безопасности детей с 1 сентября на прилегающих к школам территориях и проезжих частях будут уплотнены наряды полиции. начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов