Столичные полицейские выявили два салона с боди-массажем

В ходе рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения мер карантинного режима полицейские Нур-Султана выявили несколько "боди-салонов", сообщает zakon.kz.

В один, функционировавший на проспекте Сарыарка, полицейские наведались в 00:10.

В помещении находились четыре посетителя и восемь девушек, которые предоставляли услуги боди массажа клиентам, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы.

Этой же ночью аналогичное нарушение было выявлено в другом салоне "Rezident SPA" по улице Алпамыс, где семь девушек предоставляли услуги боди массажа.

Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности. пресс-служба ДП города Нур-Султан