Талибы об управлении Афганистаном: Нам нужно восстановить экономику

Талибы ищут профессионалов для восстановления экономики Афганистана, сообщает zakon.kz.
Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
Нам нужно восстановить экономику Афганистана, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту экономического возрождения страны. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций, - сказал он.
По его словам, восстановление экономики и привлечение инвестиций в приоритете у "Талибана"*.
Как отмечает ТАСС, талибы рассматривают несколько моделей управления страной, в их числе и создание исламского эмирата.
* - запрещенная организация в Казахстане
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