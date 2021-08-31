Талибы об управлении Афганистаном: Нам нужно восстановить экономику

Талибы ищут профессионалов для восстановления экономики Афганистана, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

Нам нужно восстановить экономику Афганистана, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту экономического возрождения страны. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций, - сказал он.

По его словам, восстановление экономики и привлечение инвестиций в приоритете у "Талибана"*.

Как отмечает ТАСС, талибы рассматривают несколько моделей управления страной, в их числе и создание исламского эмирата.

* - запрещенная организация в Казахстане