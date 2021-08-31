Экс-министр Ермекбаев попросил прощения у Токаева

Экс-министр обороны извинился перед Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.
В ходе совещания, на котором президент представлял нового министра обороны, с речью выступил ушедший в отставку Нурлан Ермекбаев.
Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области, - отмечено в сообщении Акорды.
Ранее Токаев отправил в отставку Нурлана Ермекбаева - он подписал указ об освобождении министра от должности.
Теперь министром обороны является Мурат Бектанов.
27 августа после взрывов в Жамбылской области Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку.
Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение: я подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство, - уточнил тогда он.
Напомним, что взрывы в Жамбылской области прогремели вечером 26 августа. По последним данным, погибли 15 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?