Сельчанин в Жамбылской области хранил дома почти тонну каннабиса

Свыше 900 кг каннабиса хранил житель одного из сел Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

49-летнего жителя Байзакского района задержали в момент заготовки каннабиса.

Общий вес изъятой марихуаны составил 928 кг. Также при личном обыске у него изъяли 320 грамм смолы каннабиса.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Виновный водворен в ИВС.

За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В задержании участвовали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области и бойцы из войсковой части №5517 Национальной гвардии РК. С начала года полицейскими на территории Жамбылской области всего изъято 2 тонны 23 килограмма различных видов наркотических средств. пресс-служба МВД РК