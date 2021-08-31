Новым президентом Эстонии стал директор музея

Парламент Эстонии на внеочередной сессии во вторник закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса, сообщает zakon.kz.

Во втором туре голосования в Рийгикогу (парламенте) его кандидатуру поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах, передает пресс-служба высшего законодательного органа Эстонии.

Карис является директором Эстонского национального музея.

Для победы в первом туре Алару Карису не хватило пяти голосов.

Этим завершилось голосование в парламенте. Его кандидатуру выдвинули обе правящие партии. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. Поступил на ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. В 1999 году стал профессором Тартуского университета. Позже он был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2017 году его избрали директором Эстонского национального музея.