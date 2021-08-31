Самым техничным боксером на ЧА признан казахстанец

31 августа 2021, 22:37
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанский боксер Елнур Суюнбай получил приз самого техничного боксера чемпионата Азии среди молодежи, который прошел в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz.

В финале турнира в весовой категории до 63,5 килограмма Суюнбай победил представителя Индии со счетом 5-0 и стал чемпионом, передает Казахстанская федерация бокса.

Казахстанская команда на ЧА заняла первое общекомандное место. Всего на чемпионате Азии по боксу сборные Казахстана среди молодежи и юниоров завоевали в общей сложности 49 наград из 51 разыгранной. Из них 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Ранее Елнур Суюнбай завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди молодежи в Польше.


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