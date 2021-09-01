Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией

1 сентября 2021, 01:59
Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден считает, что миссия по выводу американского контингента из Афганистана прошла "невероятно успешно", сообщает zakon.kz.

Президент США выступил с обращением к американском народу по поводу вывода войск страны из Афганистана. Заявление Байдена транслирует страница Белого дома в YouTube.

Вчера в Кабуле США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане. Это самая долгая война в американской истории. президент США Джо Байден

По его словам, США эвакуировали более 120 тыс. человек из страны.

Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки. президент США Джо Байден

По его словам, уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.

Американский лидер добавил, что США нужно сосредоточиться на новых вызовах, в том числе связанных с Россией и Китаем.


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