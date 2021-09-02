"Мужской разговор": Зеленский рассказал о встрече с Байденом

Встреча лидеров США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского в Белом доме прошла в нормальной атмосфере. Претензий с американской стороны к украинским политикам не возникло, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Зеленский рассказал, что переговоры с Байденом прошли в продуктивной обстановке. Диалог с американским коллегой украинский лидер назвал "нормальным мужским разговором".

Президент Украины подчеркнул, что встреча длилась не один час, как планировалось изначально, а два. Этот показатель свидетельствует о том, что "стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога№. По словам украинского лидера, он не почувствовал негативного отношения в ходе разговора.

Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова, — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что "это приятно".

Ранее Зеленский и Байден завершили двухчасовые переговоры. По итогам встречи президенты выступили против строительства газопровода "Северный поток-2", увидев в нем "угрозу энергетической безопасности Европы". Кроме того, страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.