От изменений в законодательстве до помощи в пандемию – что сделано Минобороны за три года

После ухода Нурлана Ермекбаева с поста министра обороны портал zakon.kz поинтересовался у его теперь уже бывших подчиненных, что было сделано министерством за три года его пребывания в данной должности.

Развитие Вооруженных Сил

1. Впервые в истории страны в декабре 2018 года разработан «План обороны Республики Казахстан».

2. Утверждены: раздел «Укрепление обороноспособности страны» новой Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, национальный проект «Безопасная страна», «Концепция безопасности воинской службы», «Общие задачи и система организации территориальной обороны».

3. Во исполнение Послания Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных Сил. Стратегический документ, который содержит ряд совершенно новых реформ и мероприятий.

4. Завершается работа по созданию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками Сил воздушной обороны.

5. Переработан основной нормативный правовой акт по организации территориальной обороны.

Оперативно-боевая подготовка

6. Проведены крупные международные учения на территории РК и других стран. Основные из них – стратегические командно-штабные учения «Айбалта-2019» и оперативно-тактические командно-штабные учения «Шығыс-2019». В ходе «Айбалта-2019» были отработаны практические действия по созданию межвидовой и межведомственной группировки с перевозкой войск различными видами транспорта, оперативному развертыванию подразделений территориальных войск, организации материально-технического обеспечения с развертыванием всех необходимых элементов (сборных пунктов поврежденных машин, пунктов технической помощи, пунктов заправки ГСМ, медицинских пунктов и др.). На учениях «Шығыс-2019» отработаны действия с подразделениями Вооруженных Сил России, Пограничной службы КНБ РК и Национальной гвардии РК. Принято участие в 19 международных учениях, проводимых в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Таджикистан, Турецкой Республике, Республике Индия.

7. В мае 2021 года проведены совместные учения Военно-морских сил РК и Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ.

8. Проведены первые в истории ВС РК двусторонние бригадно-тактические учения, в которых друг другу противостояли механизированная и штурмовая бригады.

9. Впервые в истории ВС РК отработана посадка самолетов и беспилотного летательного аппарата на аэродромный участок автомобильной дороги.

10. Впервые осуществлено десантирование с вертолета с больших высот с применением кислородного оборудования.

11. Впервые проведена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын Жебе» (отработаны практические действия компонентов Сил специальных операций в зимних условиях на востоке страны, и в пустынной местности в западном регионе).

12. Принято участие в организации и проведении совместных оперативно-тактических учений «Калкан-2021» (широко были задействованы подразделения БПЛА; боевые пловцы выполнили высадку надводным и подводными способами; осуществлено десантирование с больших высот с применением кислородного оборудования; транспортировка мобильной техники по воздуху на внешней подвеске и высадка с вертолетов штурмовых групп; апробированы новые приемы действий танковых подразделений «Сақ қорғаны», фланговый огонь из танков в движении в промежутках между укрытиями).

13. Повышена интенсивность оперативной подготовки на 16%, боевой подготовки – на 5%.

14. Повышена интенсивность мероприятий боевой подготовки Сил воздушной обороны на 25%.

15. Впервые в программу боевой подготовки включена Армейская тактическая стрельба.

Структурные изменения

16. Особое внимание уделяется безопасности воинской службы. Впервые создано управление безопасности воинской службы в главном управлении военной полиции.

17. Созданы самостоятельные органы военного управления: департаменты Сил специальных операций (с поэтапным переходом к операционной модели), радиационной, химической и биологической защиты, кибербезопасности, Главное управление специальных технических разработок.

18. По результатам работы в Арыси воссоздано Главное управление боеприпасов, в компетенцию которого вошли вопросы обеспечения учета, хранения, расхода боеприпасов. Для повышения ответственности при обеспечении безопасности на войсковых складах, а также определения конкретного должностного лица, ответственного за организацию мероприятий по содержанию склада, должности начальников складов и хранилищ стрелкового оружия и боеприпасов переведены из сержантского состава – в офицерский.

Социально-бытовые условия

19. Увеличены тарифные разряды офицеров, сержантов и солдат воинских частей и учреждений ВС РК с увеличением денежного довольствия на общую сумму 2 млрд тенге.

20. С января 2020 года ежеквартальное премирование стало осуществляться не только в центральном аппарате, но и в войсках.

21. Система премирования перешла от принципа начисления всему составу – к дифференцированному подходу, по результатам работы.

22. Увеличены тарифные разряды офицеров, сержантов и солдат (механиков-водителей, водителей, начальников складов, хранилищ ракетно-артиллерийского вооружения) воинских частей и учреждений ВС РК, численностью около 4 000 штатных единиц с увеличением денежного довольствия на общую сумму 1,9 млрд тенге.

23. Производится поэтапное повышение окладов спецназу органа военной разведки на 100%, а также поэтапное доведение денежного довольствия военнослужащих до уровня 80% от денежного довольствия Пограничной службы КНБ.

24. Вдвое повышено денежное содержание летному составу.

25. Впервые решена проблема нехватки водителей категорий С, D, E. Через договоры с лицензированными гражданскими организациями в 2020 году подготовлено 1500 водителей, потребность закрыта на 60 процентов.

26. В октябре 2020 года увеличена стоимость продовольственного пайка с 1 225 до 1 713 тенге (рост на 488 тенге или 39,8%). С 2017 года стоимость пайка не менялась.

27. Для решения вопросов социального обеспечения разработан законопроект по улучшению жилищного обеспечения военнослужащих, существенно повышены размеры денежного довольствия, жилищный фонд пополнился на 140 квартир. К примеру, в военном городке Актау введены в эксплуатацию 4 дома на 96 квартир. Они построены по индивидуальному проекту быстровозводимых зданий в рамках программы развития военных городков. 52 квартиры получены военнослужащими Сарыозекского гарнизона.

28. В состав ВС введены производственно-технические и ремонтно-восстановительные подразделения. С их помощью на военных объектах оперативно производится текущий ремонт объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечить экономию до 1,8 млрд тенге. Созданы 4 пилотных ремонтно-восстановительных взвода в Карагандинском, Алматинском, Семипалатинском и Жамбылском регионах. Планируется расширить их количество.

29. Инициированы законодательные поправки по присвоению статуса «Ветеран» участникам охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в 1993-2001 годах.

30. Решены вопросы о предоставлении возможности военным пенсионерам возможности выбора места санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного отдыха. Расширен перечень мест, где можно получить данные услуги.

31. Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Боровом.

Вооружение и военная техника (ВиВТ)

32. Впервые открыт собственный цех по ремонту бронетанковой техники в Алматы.

33. Меры по повышению технической оснащенности армии позволили увеличить долю нового, капитально отремонтированного и модернизированного ВиВТ с 33% до 38,3%.

34. В Вооруженные Силы поступили самолеты Су-30СМ, боевые вертолеты Ми-35М, воздушный пункт управления на базе вертолета Ми-171, комплексы БПЛА, РЛС «Нур», РЛС маловысотных целей Роса-РБ, БКМ «Арлан».

35. Впервые в новейшей истории армии Казахстана приобретен зенитно-ракетный дивизион войсковой ПВО «Бук», а также приобретаются зенитно-ракетные комплексы «Тор – М2».

36. Достигнута договоренность поставки современных военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности А400М с сервисным пакетом.

37. С 2022 года значительно увеличено финансирование закупок ВиВТ. Это долговременный процесс. Он будет вестись до 2030 года, что позволит значительно повысить оборонный потенциал и долю современного ВиВТ.

38. Впервые введено финансирование приобретения ВиВТ по кредиту.

39. Капитально отремонтировано 73 единицы вооружения. Отремонтировано и модернизировано 200 единиц техники.

Обеспечение безопасности хранения боеприпасов

40. Проводится практическое рассредоточение боеприпасов. С целью оптимального рассредоточения боеприпасов по территории страны с учетом передового зарубежного опыта разработан Комплексный план по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов.

41. После 20-летнего периода в июле 2021 года проведена полная очистка полигона бывшей технической территории поселка Токырау Карагандинской области, где в августе 2001 года загорелся склад боеприпасов.

42. Для безопасного хранения боеприпасов по всей стране в конце 2019 года разработан и реализуется Комплексный план совершенствования и развития инфраструктуры хранения боеприпасов. Учитывая реальные возможности, он рассчитан до 2025 года. Но уже в этом году, несмотря на сильное влияние пандемии, исполнено 50 процентов плана.

43. В одном из регионов начата работа по строительству новой современной базы хранения боеприпасов, отвечающей всем требованиям безопасности.

44. Ведется проектно-сметная документация по строительству еще одной базы хранения боеприпасов и комплексного центра утилизации, реализации боеприпасов МИИР РК.

45. Ужесточены требования законодательства по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

46. Впервые Министерством обороны была начата полная комплексная инвентаризация всех боеприпасов, темп которых составляет 20% в год с учетом реальных возможностей. Кроме того, ведется сортировка находящейся на хранении военной техники. В некоторых базах хранения боеприпасов полная инвентаризация не проводилась ни разу в течение 30 лет.

47. Вносятся изменения в законодательство для наделения Вооруженных Сил РК правом самостоятельно уничтожать неиспользуемое военное имущество.

Вопросы развития инфраструктуры

48. Проведен капитальный ремонт аэродрома Балхаш. Выполненная из монолитного бетона взлётно-посадочная полоса, оснащенная современным светосигнальным оборудованием, позволяет принимать все виды самолетов гражданской и государственной авиации в ночное время и в сложных метеорологических условиях.

49. В законодательство по вопросам государственно-частного партнерства инициированы поправки, благодаря которым ведется проработка строительства проектов военно-морского госпиталя в Актау и двух военных аэродромов в городах Туркестан и Актау.

50. Началась работа по строительству нового здания Министерства обороны и военного госпитально-клинического комплекса в Нур-Султане.

Стимулирование личного состава и развитие патриотизма

51. Впервые введено проведение ежегодного конкурса «Әскер тарланы» по определению лучших военнослужащих по итогам года. В нем участвуют специалисты по 18 направлениям, в том числе миротворцы, летчики, моряки, снайперы, разведчики, саперы, артиллеристы и связисты.

52. 22 ноября 2019 года в здании МО в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, открыт мемориал «Мәңгі есімізде». Он представляет собой стену и информационный блок с базой данных о погибших.

53. Для реализации Послания Главы государства созданы детско-юношеские военно-патриотические общественные организации «Жас сарбаз» с филиалами во всех регионах страны.

54. С помощью специальной поисковой системы, созданной в Национальном военно-патриотическом центре, идентифицированы 10 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

55. В Музее ВС РК впервые открыли Отдел танковых войск и Отдел локальных войн.

Оказание помощи населению

56. С октября 2019 года в 8-ми гарнизонах введен пилотный проект «Совместное патрулирование» с привлечением военнослужащих воинских частей ВС к обеспечению общественного порядка, осуществляемому органами внутренних дел. Маршруты патрулирования разработаны в местах дислокации воинских частей, а также районов компактного проживания военнослужащих и членов их семей на предмет предупреждения нарушений общественного порядка. Имеются положительные результаты.

57. Главный военно-клинический госпиталь Нур-Султана и военно-клинический госпиталь Алматы внесены в перечень субъектов здравоохранения для оказания медуслуг пациентам с коронавирусной инфекцией в качестве инфекционных стационаров. В настоящее время работа инфекционных стационаров завершена, излечено 906 человек.

58. Министерством обороны совместно с Комитетом национальной безопасности, министерствами по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел разработан национальный проект «Безопасная страна». В августе 2021 года он внесен на рассмотрение в канцелярию Премьер-министра, в настоящее время находится на согласовании в Администрации Президента. Проектом предусмотрена модернизация Вооруженных Сил, в том числе за счет внебюджетного финансирования.

59. По состоянию на август 2021 года в структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба поступило более 144 тысяч заявок на оказание государственных услуг, из которых было оказано более 140 тысяч услуг. Все услуги, подлежащие оцифровке, переведены в электронный формат.

Финансы

60. Проведен функциональный анализ деятельности Вооруженных Сил, в результате которого обеспечена экономия в размере 1 миллиарда тенге.

61. В 2018-м и 2019-м годах Министерством обороны было достигнуто стопроцентное освоение бюджета.

62. В закон введено разрешение применять механизм ГЧП при строительстве зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, что на практике позволит экономить бюджетные средства.

Антикоррупционная деятельность

63. В рамках совершенствования системы по борьбе с коррупцией в структуре Министерства обороны создана специальная площадка «Адалдық алаңы», призванная обеспечить возможность оперативного получения информации о фактах либо предпосылках к коррупционным правонарушениям.

64. В главном управлении военной полиции создано управление по противодействию коррупции.

Военная медицина

65. Без привлечения бюджетных средств, за счет частных инвесторов, в апреле 2020 года впервые в Вооруженных Силах развернуты две ПЦР-лаборатории.

66. В рамках государственного оборонного заказа в филиалы Санитарно-эпидемиологического центра в города Актау и Семей было поставлено два мобильных лабораторных комплекса с возможностью проведения до 180 ПЦР исследований в день.

67. На базе Центра военной медицины (г. Алматы), сертифицированного по международному курсу «Оказание неотложной медицинской помощи при травмах» (ITLS), прошли повышение квалификации 319 человек. Это первое военно-медицинское учреждение на территории стран СНГ, сертифицированное по данной программе.

68. Восемь военно-медицинских учреждений заключили договора с Фондом социального медицинского страхования по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на сумму более 198 млн тенге, военный госпиталь г. Семей – договор соисполнения с организациями первичной медико-санитарной помощи (поликлиниками) на оказание консультативно-диагностических услуг.

Спорт

69. Развернута работа Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя и создана Федерация армейского рукопашного боя.

70. Массовое распространение в войсках и органах управления получил рукопашный бой и армейский рукопашный бой. Это повысило морально-боевой дух, физическую подготовку и привлекательность воинской службы для молодежи.

Международная деятельность

71. Впервые направлено боевое подразделение в состав миротворческой миссии в Ливане. В настоящее время там находится 5-й миротворческий контингент.

72. С 17 по 28 мая в Центре миротворческой подготовки (г. Алматы) состоялся международный курс «Штабные офицеры ООН» с участием представителей Великобритании, Испании, Казахстана, Кыргызстана и Мозамбика.

73. По поручению Главы государства за короткое время был сформирован медицинский отряд специального назначения в количестве 28-ми военных медиков, которыми в августе 2020 года была оказана медицинская помощь пострадавшим в результате взрыва в г. Бейрут (Ливан).

74. В рамках оказания военно-технической помощи 14 июля 2021 г. Республике Таджикистан передано имущество на общую сумму 314,954 млн тенге, увеличены квоты для обучения в военных учебных заведениях МО РК с 30 до 58 человек. В военных учебных заведениях РК по различным специальностям обучается 62 военнослужащих Таджикистана.

75. 18 августа 2021 года составом экипажа корабля С-295 эвакуированы сотрудники посольства нашей страны в Кабуле, граждане Казахстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из Афганистана также вывезены граждане Кыргызстана, России и Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.

Образование и наука

76. По категориям военнослужащих, видам и родам войск в процесс обучения внедрены ситуативные кейсы к учебным модулям, основанные на реальных событиях, взятых из повседневной деятельности войск.

77. Внедрены учебные модули на примерах из жизни с проведением анализа действий военнослужащих. Это позволяет вырабатывать критическое мышление, способствует формированию правовой грамотности.

78. Впервые введен научный приоритет по оборонным исследованиям с финансированием военной науки.

79. Проведены полевые испытания казахстанского БПЛА «Шағала».

80. Изменено законодательство, включена подготовка на военных кафедрах с учетом накопления военно-обученного резерва. Это позволило увеличить на платной основе подготовку не только офицеров запаса, но и сержантов запаса и тем самым повысить мобилизационный потенциал.