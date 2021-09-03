Бекшин озвучил новый прогноз по COVID-19 на осень

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в сентябре ожидается спад заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.

Санврач сказал, что последний прогноз специалисты делали 29 августа. Новый прогноз будет готов буквально на днях.

Эпидситуация развивается примерно так, как прогнозировали. В начале сентября должно было быть 1300 случаев, прогноз совпал, с учетом того, что дети приступили к занятиям. Но с учетом того, что только-только наши дети сели за парты, студенты тоже начали учебу, ситуация будет меняться. Мы ожидаем что в сентябре количество снизится с 1300 случаев, которые мы сейчас имеем, до 500-600 случаев в день. В октябре ожидаем снижение до 100-200 случаев, если не будет нового мутированного штамма, - сказал он.