"Барыс" потерпел второе домашнее поражение

Хоккейный клуб "Барыс" провел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.

В Нур-Султан приехала одна из титулованных дружин Континентальной хоккейной линии - "Металлург" из Магнитогорска. Гости являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.

По ходу встречи благодаря шайбе Якоба Лильи "Барыс" в начале третьего периода вышел вперед. Хоккеисты "Металлурга" быстро сравняли счет на табло стараниями Максима Карпова.

Как ни старались хозяева льда порадовать своих болельщиков, успех все же был на стороне "Металлурга". Исход встречи был решен за полторы минуты до окончания матча: при ничейном счете 1:1 победу российскому коллективу принес Андрей Чибисов - 2:1.

Второе поражение "Барыса" в "регулярке", и наш клуб находится на дне турнирной таблицы, занимая 11-е место в Восточной конференции.

Куандык Шынасилов