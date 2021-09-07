Нацбанк намерен выйти из всех госпрограмм до 2025 года

Национальный банк Казахстана выйдет из государственных программ поддержки экономики, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках своих полномочий, для сокращения избыточной ликвидности, в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года Национальный банк намерен пошагово полностью выйти из государственных программ поддержки экономики до 2025 года, - сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства.

При этом Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен. А в случае эффективной реализации предложенных со стороны правительства мер по снижению немонетарных факторов инфляции Нацбанк готов принять решение по смягчению денежно-кредитных условий.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, как будут сдерживать инфляцию в Казахстане. По его словам, с начала года основной вклад в ее ускорение внес рост цен на продовольствие. В связи с этим правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках.

Тамила Языкова, Нур-Султан