Нигматулин на полях всемирного парламентского форума в Вене провел ряд двусторонних встреч

8 сентября 2021, 13:47
Фото: Ж.Жумабекова

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за укрепление межпарламентского сотрудничества и использование инструментов парламентской дипломатии для мирных путей решения актуальных вопросов глобальной повестки дня, сообщает zakon.kz.

На полях Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в эти дни в Вене, Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с руководителями европейских и азиатских парламентов, международных парламентских организаций, а также с представителями национальных делегаций.

Перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждены в ходе встречи с Председателем Межпарламентского Союза (МПС) Дуарте Пашеко. При этом cпикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанские парламентарии разделяют принципы МПС, которые основываются на видении социально справедливого и безопасного мира, обеспечивающего равные возможности для всех людей с соблюдением основополагающих прав и свобод.

Речь также шла и о важности стабилизации ситуации в Афганистане. По мнению Нурлана Нигматулина, Межпарламентский Союз мог бы играть существенную роль в урегулировании афганского вопроса, используя инструменты парламентской дипломатии.

Парламентариям необходимо продвигать идеологию толерантности и культурного многообразия, призывать к поиску компромиссов и мирных путей решения актуальных вопросов глобальной повестки дня, уверен Спикер Мажилиса.

На встрече со своей испанской коллегой – Спикером Конгресса депутатов Меритчель Батет Председатель Мажилиса акцентировал внимание на политических реформах, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также принятых в их поддержку законах, касающихся в т.ч. расширения возможности для участия в политической жизни женщин и молодежи, снижения порогового уровня прохождения партий в Парламент с 7 до 5%, внесения в избирательные бюллетени графы "Против всех" и др.

Мы видим, что Казахстан динамично развивается и сделаны большие шаги в сторону укрепления демократии. И политические реформы, которые касаются, прежде всего, усиления роли женщин и молодежи – это очень важный шаг для развития демократии в целом, - сказала в свою очередь Меритчель Батет.

Тема укрепления сотрудничества продолжена в ходе беседы с Председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бен Соком.

Собеседники выразили уверенность, что расширение взаимодействия казахстанских и корейских парламентариев способствует реализации договоренностей глав двух государств. Как подчеркнул Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, состоявшийся недавно государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сеул придал дополнительный импульс развитию политического диалога и расширению стратегического партнерства двух стран.

Широкий круг вопросов обсудил Спикер Мажилиса с руководителями парламентов Азербайджана и Кыргызстана Сахибой Гафаровой и Талантом Мамытовым.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что совместная конструктивная работа парламентариев, в том числе и в рамках тюркских институтов, способствует дальнейшему укреплению всестороннего взаимодействия, дружбы и добрососедства между братскими народами и странами.

При этом председатель Мажилиса отметил, что юбилейное X пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, проведение которого запланировано в конце сентября т.г. в Туркестане, откроет новые перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

На полях Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов Нурлан Нигматулин также провел переговоры со Спикером Палаты представителей Бельгии Элиан Тилье.


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