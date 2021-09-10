Афганистану грозит нищета и голод - ООН

В Афганистане начнется массовый голод, если стране не поможет финансово международное сообщество, передает zakon.kz.

Об этом заявила во время брифинга в Совете безопасности ООН глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс, сообщает Lenta.ru.

Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения, - предупредила она.

Глава миссии ООН предположила, что зарубежные страны лишили Афганистан доступа к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались "Талибану" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

Также не выплачивается заработная плата. Лайонс добавила, что Афганистан, сильно зависящий от импорта, не сможет самостоятельно заплатить за импорт продуктов питания и медикаментов, а также топлива и электроэнергии.