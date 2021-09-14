Насколько готовы к отопительному сезону школы и больницы Казахстана

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании правительства рассказал о готовности школ и больниц страны к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент zakon.kz.

Атамкулов сообщил, что власти регионов до 1 сентября 2021 года должны были обеспечить 100-процентную готовность объектов образования и до 15 октября 2021 года завершить подготовку к новому отопительному сезону всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.

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На текущий период готовность объектов образования составляет 99% - при плане 11 158 объектов фактически готовы 11 142. Акиматам Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областей и Нур-Султана необходимо принять срочные меры по завершению работ на объектах образования, - сказал он.

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Это же касается, по его словам, объектов здравоохранения.

Готовность объектов здравоохранения на сегодня составляет 99% - при плане 5 757 объектов фактически готовы 5725. В соответствии с Планом подготовки объектов к отопительному сезону акиматам Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей и Нур-Султана необходимо усилить работу в данном направлении, - добавил глава МИИР.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан