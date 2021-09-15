Суд отказался смягчать приговор Михаилу Ефремову

Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Учитывая состояние здоровья Михаила Ефремова, актер больше не способен приносить пользу обществу, заявил гособвинитель во Втором кассационном суде, рассматривающем жалобы на приговор актеру за ДТП со смертельным исходом.

Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья, - отметил прокурор.

Актер Михаил Ефремов объявил на новом этапе судебного процесса, что его не волнует, был ли пристегнут погибший в ДТП с ним курьер: вся вина на нем.

Для меня не имеет значения, был ли пристегнут [погибший Сергей] Захаров, вся вина за ДТП по-любому на мне… Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь, - заявил актер по видеосвязи из колонии.

По словам Ефремова, перед трагедией его жизнь "дала трещину".

Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы - худрука театра "Современник" Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека, - признался актер.

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В это время как черт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу. Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях... Потом я получил, сколько получил, - продолжил артист.

По его словам, на воле он "неплохо зарабатывал", а сейчас его семья "вынуждена отрывать от себя деньги, чтобы я мог покурить и поесть что-то, кроме баланды".

Отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов заявил, что в колонии у него обострилась астма, передает корреспондент из зала Второго кассационного суда.

Обострилась астма, трудно дышать, иногда задыхаюсь. Тем не менее, у нас в колонии хорошие врачи, которые купируют мои приступы, - сказал Ефремов на заседании суда, который рассматривает жалобы на приговор.

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Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии, где ранее свой срок мотали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В последнем слове на апелляционном процессе Ефремов извинился перед родственниками погибшего.