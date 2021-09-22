Лже-арендатор из Павлодара предлагала дешевые квартиры в четырех городах

Лже-арендатор квартир задержана в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
32-летняя жительница города на одном из сайтов размещала ложные объявления о сдаче в аренду однокомнатной квартиры на длительный срок в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Алматы.
По данным полиции, она предлагала квартиросъемщикам аренду жилья по низкой цене.
Пострадавшие соглашались на условия и переводили задаток или полную сумму на баланс одноразовых абонентских номеров. Когда же арендаторы хотели заселиться, женщина просто исчезала, до нее невозможно было дозвониться. В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению 25 фактов интернет- мошенничеств, - отметили в ведомстве.
Начато досудебное расследование по статье 190 части 2 пункту 4 УК РК.
Подозреваемая водворена в ИВС Павлодара, - сообщил заместитель начальника ДП области Ельдар Абдикенов.
В полиции отметили, что проверяется причастность и к другим аналогичным преступлениям.
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